Взаимопомощь во время эпидемии

Реалии эпидемиологической нестабильности напоминают обществу, что сила — в единстве. И помощь поступает не только от медспециалистов, но и от бизнесменов (обеспечивают продуктами, помогают малоимущим), и от студентов (подключаются к волонтерской деятельности), и от работников сферы услуг (бесплатная доставка продуктов и лекарств), и от других категорий. Однако главная помощь — это помощь каждого гражданина другому через защиту себя и заботу о себе. Вот такая противоречивая с виду действительность сложилась вокруг нас.

Ношение маски, обработка и гигиена рук, ограничение в контактировании с людьми и посещение мест с большим скоплением людей в период роста заболеваемости, — все это вкупе — основной способ взаимопомощи.

Мы нуждаемся друг в друге, однако, чтобы быть полезным, нужно держать дистанцию!