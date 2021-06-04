Взаимодействие в сфере обращения с ТКО обсудили Сергей Меликов и Денис Буцаев

Ситуацию по обращению с твердыми коммунальными отходами, а также способы её улучшения обсудили на встрече Сергея Меликова и гендиректора ППК «РЭО» Дениса Буцаева в рамках Петербургского международного экономического форума. По словам врио Главы Дагестана, до конца лета планируется завершить разработку новой Территориальной схемы. Особое внимание будет уделено тем муниципалитетам, где практически отсутствует работа по обращению с ТКО. В республике уже завершена работа по проектированию пяти мусоросортировочных комплексов, документы отправлены на госэкспертизу. Со своей стороны Денис Буцаев отметил, что Дагестан определен «пилотным» регионом для реализации новой принципиальной схемы привлечения инвестиций в сферу обращения с ТКО, которая является стратегической инициативой Правительства РФ.

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