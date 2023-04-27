Взаимный обмен: летом питерские школьники приедут в Дагестан, а наши поедут в северную столицу России

Об этом рассказал руководитель ГБУ РД «Представительство Республики Дагестан в Санкт-Петербурге» Гасан Гасанов в рамках встречи Председателя Правительства Дагестана Абдулмуслима Абдулмуслимова с официальными представителями региона в субъектах станы.

Гасан Гасанов сообщил, что при Представительстве РД в Санкт-Петербурге создан отдел, который занимается развитием организованного туризма в Дагестане.

«Мы заключили соглашение с туроператором «Хазар» о том, что они откроют свое представительство в Санкт-Петербурге и через них мы будем направлять туристов в Дагестан, чтобы они ездили не «дикими»маршрутами, а организованными. У нас уже сформированы 4 спортивных коллектива, которые приедут в Дагестан для проведения летних сборов. Подготовлена группа из 30 человек, которая приедет на юбилей советской писательницы Ольги Форш.

Помимо этого, мы хотим реанимировать проект, который мы реализовывали раньше – это взаимный обмен группами школьников на период летнего отдыха. Так, школьники из Санкт-Петербурга поедут в Дагестан, а дагестанские ребята поедут в Питер. У нас уже заключены соответствующие соглашения с 8 районами Петербурга. Мы планируем организовать хотя бы 2 смены», — сказал Гасанов.