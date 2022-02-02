Выздоровевших больше, чем госпитализированных

Статистика по заболеваемости коронавирусной инфекцией показывает все новые цифры, что уже составляет 580 человек в сутки. Госпитализированных по сравнению с днем ранее меньше: 257 против 307 случаев. Зато выздоровевших на порядок выше по сравнению с тем же днем, разница составляет 67 человек, такая же цифра в последние сутки по госпитализированным и выздоровевшим в пользу последних. Это означает, что коечный фонд в республике не будет сильно загружен, а может даже часть будет высвобождена.

По состоянию на 2 февраля в Дагестане зафиксировано 73 922 подтвержденных положительных результатов заболевания коронавирусом (+ 580 человек за сутки), 257 госпитализировано за сутки, 63 987 выздоровело (+ 364 человека за сутки).

Для того, чтобы мы перестали следить за этой статистикой, необходимо соблюдение простых правил: следование рекомендациям Роспотребнадзора, применение необходимого комплекса мер при первых симптомах инфекции и т.д.

Вконтакте Facebook Twitter Одноклассники