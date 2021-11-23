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Вывести уровень образования в Дагестане на более высокую ступень

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Стремлением к образованию, познанию и  изучению наук народы Дагестана отличались с древних времен. И объявление Главой  Дагестана  Сергеем  Меликовым  своим указом 2022-й год  Годом образования в Республике Дагестан придаст новый импульс в популяризации развития образования в республике.

Нацпроект «Образование» направлен на обеспечение глобальной конкурентоспособности отечественного образования, а также ставит задачу вхождения России в число 10 ведущих стран по качеству общего образования.  

В Дагестане из года в год растут  расходы на народное образование. По своему удельному весу в общем бюджете республики ассигнования на народное образование занимают значительное место.

Содержание дальнейшего развития школьного образования в Дагестане в последнее время характеризуется  открытием новых современных школ с цифровыми системами образования и дошкольных учреждений, увеличением расходов на обучение и подготовку педагогических кадров, издание учебников для школ на родных языках.

2022-й год,  Год образования в Республике Дагестан, нацелен на то, чтобы вывести уровень образования в республике на более высокую ступень.

Манафов Абдурахман Джалилович, зам. гл. редактора газеты «Вести Агула»

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