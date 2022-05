Выучить иностранный язык под силу всем желающим

Благодаря переводчикам культура других стран становится для людей значительно ближе. Тысячи произведений иностранной литературы стали доступными для читательской аудитории именно благодаря переводчикам. Несмотря на то, что в век информационных технологий появились переводы текстов онлайн, тем, кто хорошо владеет иностранным языком, умеет грамотно оперировать иностранным словом, всегда принадлежала особенная связующая роль.

Кроме того, человек, мастерски владеющий иностранной грамотой, может без труда обучить лингвистическим азам всех желающих. Сегодня расстояния между странами значительно сократились на фоне возросшей мобильности граждан, и все больше людей изъявляют желание хорошо изъясняться на другом языке. И здесь предпочтение отдается именно английскому языку.

Магомедова Заира Раджабовна долгое время работает в сфере иностранной лингвистикии, обучая английскому всех желающих. Мы поговорили с преподавателем об основных аспектах ее работы.

— Заира Раджабовна, расскажите, пожалуйста, о том, как вы пришли в профессию?

Я работаю переводчиком, преподаю английский язык в онлайн-школе. Родилась и выросла в городе Махачкала, училась в школе №42, здесь же преподавала русский язык и литературу моя мама Ширинат Нурадиновна Магомедова. Мои родители уроженцы Агульского района, родом из села Тпиг. Отец Раджаб Рамазанович Магомедов еще школьником переехал с родителями в Шамхал. После школы, я училась на факультете иностранных языков в ДГУ: сначала закончила специалитет в 2015 году, потом прошла обучение в магистратуре. В 2017-2018 работала корреспондентом в РИА «Дагестан». Преподавала английский в Китае в 2019 году. В марте этого года вернулась из США, где изучала научную журналистику в магистратуре. Руководила группой переводчиков на Чемпионате Европы по вольной борьбе в 2018 году, Всемирном фестивале молодёжи и студентов в 2017, фестивале кукольных театров стран БРИКС в 2019 и на других подобных мероприятиях. За мою работу на Всемирном фестивале молодежи и студентов, где я руководила переводчиками-волонтерами, меня наградили грамотой и памятной медалью от Президента РФ Владимира Путина.

Увлекаюсь интеллектуальными играми. Наша команда «Лингва» побеждала в республиканских турнирах по «Брейн-рингу», «Что? Где? Когда?» и телевизионной версии «Игры с умом», когда в жюри присутствтсвовали Александр Друзь и Анатолий Вассерман. Кроме того, я тренировала команду ДГУНХ по интеллектуальным играм. Поехала учиться в США благодаря победе в отборочном конкурсе программы «Фулбрайт», которая полностью оплатила переезд, проживание и учёбу в Америке.

— Вы много времени уделяли учебе, скажите, а насколько реально выучить иностранный язык самостоятельно?

Выучить язык самостоятельно вполне возможно! Однако это требует большой силы воли и больше времени, чем при занятиях с преподавателем. Тем, для кого английский — первый иностранный язык, я бы рекомендовала сначала набрать базовые знания и дойти до среднего уровня владения языком вместе с преподавателем, а дальше можно уходить в самостоятельное плавание, если уверены в том, что сможете регулярно выделять на это время и контролировать свой прогресс в изучении языка. На более ранних этапах высок риск того, что самоучки, например, неправильно запомнят произношение слов или правила построения предложений, и также ошибки затем очень сложно «выкорчевать».

— Безусловно, знание грамматики и большого количества лексем еще не гарантирует хорошее владение языком, здесь необходимо уделять время стилистике, приемам речи, правильному проговариванию. Не могли бы вы дать два практических совета тем, кто стоит в шаге от начала изучения, например, английского языка?

Тут многое зависит от возраста и целей учеников. Цели изучения и школьника и у взрослого человека совершенно разные, и советы каждому тоже пригодятся разные. Универсальный совет — в изучении любого языка важна регулярность. Лучше посвящать английскому пять минут каждый день, чем три часа один раз в месяц. Второй совет — развивать нужно всё: и говорение, и письмо, и навыки чтения и аудирования. Это сделает занятия более эффективными, а их результат — более долговечным. Ну и третий — постарайтесь найти способ сразу использовать в речи новые слова и обязательно говорите на английском каждый день, пусть даже сами с собой, пусть даже только одну минуту. Без практики язык забывается страшно быстро: я изучала немецкий в университете и дошла до очень хорошего среднего уровня, могла легко изъясняться. Но семь лет без практики — и я помню только азы.

— Английский язык в школах преподается с начальных классов, однако многие учащиеся не достигают оптимального уровня владения иностранным языком. Почему, на ваш взгляд, это происходит? Что можно было бы изменить?

Самая большая проблема — нет повторения и нет достаточного говорения. После прохождения темы новые слова из неё вспоминаются, в лучшем случае, на экзамене в конце года. А какие слова и фразы мы помним лучше всего? Те, которые повторяли на уроках из раза в раз: «How are you?», «Who is on duty today?» и т.д. На уроках английского желательно минимизировать количество русского языка, чтобы учащимся приходилось вытаскивать из памяти все известные им английские слова — или из раза в раз спрашивать о переводе тех слов, которые они не помнят. После такого многократного повторения запомнится даже самое сложное слово.

Таким образом, самым главным правилом для того, кто учит язык, должно стать многократное и методическое повторение уже пройденных основ, а также их практическое применение. Сегодня нет никаких препятствий, и выучить один , два, а то и несколько языков вполне возможно при грамотном подходе.

Алена Магомедова