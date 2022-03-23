Политика

Выступление Сергея Меликова на сессии Народного Собрания РД будет носить программный характер

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Намеченное выступление Главы Дагестана на очередной сессии Народного Собрания РД 31 марта 2022 года, где основным в повестке сессии будет вопрос «Об отчете Главы Республики Дагестан о результатах деятельности Правительства Республики Дагестан, в том числе по вопросам, поставленным Народным Собранием Республики Дагестан, за 2021 год», кроме отчета о проделанной работе, думаю, будет носить и программный характер по определению и реализации намеченных стратегических и решению первоочередных тактических задач, стоящих перед республикой.

Рассказать об этом подробно на сессии Народного Собрания РД и обещал Сергей Меликов после недавнего посещения с рабочим визитом города Каспийск, где он подчеркнул: «На примере этого города мы сегодня можем отработать перспективные проекты, которые в последующем помогут развивать и другие муниципалитеты республики».

Абдурахман Манафов, зам. гл.редактора газеты «Вести Агула»

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