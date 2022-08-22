Выступление Народно-хореографического ансамбля «Темирхан Шура» на фестивале «Таврида.АРТ» снова вызвало восхищение зрителей и жюри конкурса талантов

Их признали «Королями лезгинки».

Еще одна награда в номинации «За проникновенное исполнение и яркие художественные образы» в копилке нашего ансамбля. В номинации «Соло» лучшим был признан танцор ансамбля Руслан Абакаров.

Ярким разнообразием номеров, исполнительским мастерством и отличным настроением запомнился наш Ансамбль на фестивале. Ансамблю не было равных, об это говорят и организаторы значимого и масштабного мероприятия. «Темирхан Шура» соревновался с авторитетными государственными ансамблями, но показал себя лучшим.

Быть в числе победителей в различных номинациях — яркое тому подтверждение.