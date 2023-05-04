Выступая на КИВ, Абдулмуслим Абдулмуслимов предложил инвестировать в развитие горных территорий

4 мая на площадке КИВ состоялась панельная дискуссия «Инвестиции в экономику СКФО: в поиске новых ниш». Спикером мероприятия выступил Председатель Правительства Республики Дагестан.

Абдулмуслим Абдулмуслимов предложил обратить внимание на горные территории, которые, по мнению премьера Дагестана, имеют огромный потенциал в привлечении инвестиций, решении вопросов продовольственной безопасности и в сохранении культурного наследия и самобытности.

«В регионах СКФО на высоте от 500 метров над уровнем моря расположено порядка 1700 населённых пунктов. В свою очередь горные районы Дагестана занимают 44% территории, здесь проживает треть нашего населения», — сообщил премьер.

По словам Абдулмуслимова, развитию горных территорий Дагестана способствует и туристический бум в регионе.

«Республика располагает условиями для развития горного, спортивного, экологического, экстремального видов туризма. Постепенно создаётся туристическая инфраструктура, строятся гостиницы и гостевые дома, появляются новые туристические маршруты. Мы понимаем, что горные територии не смогут существовать без поддержки государства. На наш взгляд, назрела необходимость создания социально-экономической юридической базы для устойчивого развития горных территорий в целом Российской Федерации», — сказал Абдулмуслим Абдулмуслимов.

По его словам, первостепенной задачей руководства региона является создание благоприятных условий для возвращения населения в горные местности.