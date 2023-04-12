Общество

Выставку священных реликвий Пророка, которая проходила в селе Дылым, посетил Абдулмуслим Абдулмуслимов

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В джума-мечети села Дылым Казбековского района Дагестана проходила выставка священных реликвий Пророка Мухаммада (мир ему и благословение) и его сподвижников. Выставка проходила с 9 по 12 апреля в круглосуточном режиме.

За эти дни выставку посетили как дагестанцы, так и гости республики. В числе других выставку посетил Абдулмуслим Абдулмуслимов. Председатель Правительства Республики Дагестан выразил благодарность Духовному управлению Муфтию шейху Ахмад-хаджи за организацию мероприятия.

«Это добрый пример для всего населения нашей республики, прежде всего для подрастающего поколения и нашей молодёжи», — сказал премьер.

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