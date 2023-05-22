Выставка «Путешествие в мир сказок» открылась в краеведческом музее Каспийска

В краеведческом музее города Каспийска стартовала выставка «Путешествие в мир сказок» в рамках Всероссийской акции «Ночь музеев». Здесь представлены для горожан и гостей республики фарфоровые фигурки персонажей из разных сказок.

Помимо этого, в рамках мероприятия представлены и работы художников. Одной из них является Марьяна Байсулаева. Она написала картину о каспийском Дворце культуры. Девушка отмечает, что фарфоровая выставка оставила о себе положительные и приятные впечатления.

На выставке гости вернулись в свое беззаботное детство. Кто-то вспоминал как мама читала ему сказки Пушкина, кто-то рассказывал и знакомил своих детей и внуков с представленными персонажами.

Напомним, что в штатном режиме музей работает с 22 мая, и будет открыт всё лето без выходных с 10:00 до 19:00 часов.