Выставка «НАТО. Хроника жестокости» открылась в Махачкале

Мультимедийная экспозиция «НАТО.Хроника жестокости» открылась в Историческом парке «Россия — моя история». По словам руководителя Исторического парка Тимура Велиханова, её особенность в том, что она показывает хронику происходивших событий с самого образования альянса. Выставка подготовлена Государственным центральным музеем современной истории России (ГЦМСИР) совместно с Ассоциацией исторических парков» Россия — моя история». Выставка продолжит работу до конца июня. Вход на мероприятие свободный.

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