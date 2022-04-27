Культура, Общество

Выставка «НАТО. Хроника жестокости» открылась в Махачкале

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Мультимедийная экспозиция «НАТО.Хроника жестокости» открылась в Историческом парке «Россия — моя история». По словам руководителя Исторического парка Тимура Велиханова, её особенность в том, что она показывает хронику происходивших событий с самого образования альянса. Выставка подготовлена Государственным центральным музеем современной истории России (ГЦМСИР) совместно с Ассоциацией исторических парков» Россия — моя история». Выставка продолжит работу до конца июня. Вход на мероприятие свободный.

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