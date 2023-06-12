Выставка «Герои и подвиги», посвященная участникам СВО, развернулась в Музее боевой славы в городе Махачкале

В рамках празднования Дня России в Музее боевой славы имени В. Макаровой развернулась выставка «Герои и подвиги», посвященная участникам СВО. Об этом информагентству сообщили в Национальном музее им. А. Тахо-Годи.

В экспозицию вошли фотографии, взятые из семейных архивов, выписки из наградных документов, письма, награды, экипировка участников СВО, в числе которых Герой России, капитан Исрафил Магомедов; лейтенант Азим Муслимов и младший сержант Сунгур Османов.

В основу выставки также вошел материал о действующих участниках спецоперации, отмеченных госнаградами. Среди них – капитан медслужбы Шамиль Абдулмеджидов, сержант Микаил Аллаев и лейтенант Исмаил Магомедов.

Здесь также были представлены материалы о добровольцах: Зиявутдине Абдуллаеве, Гамзате Загидове, Алибеге Казанбиеве, Ахмеде Саидове. Кроме того, в коллекцию выставки вошли военные трофеи, переданные в дар музею участниками СВО. Значительную часть экспонатов предоставили семьи погибших, которых объединило сообщество «Сила матерей».

В рамках мероприятия также прошла встреча с матерями и вдовами погибших военнослужащих, которые поделились воспоминаниями о своих родных и близких, с честью выполнивших воинский долг.

Источник: РИА Дагестан