Высокотехнологичный рисоперерабатывающий завод открыли в Кизлярском районе

Председатель Правительства Республики Дагестан Абдулмуслим Абдулмуслимов в пятницу, 11 ноября, принял участие в торжественной церемонии открытия рисоперерабатывающего завода ООО «Мареновский».

Завод перерабатывает рис разных сортов, в том числе популярный регул, а также бальдо, из которого делают блюда японской кухни.

Абдулмуслим Абдулмуслимов провел для присутствующих небольшой исторический ликбез, в котором напомнил, что рисоводством в регионе начали заниматься с 80-х годов прошлого века.

«Тогда в республике было построено 45 тыс. гектаров рисовых чеков, конечно урожайность была низкая, но это было начало становления рисоводства в агропромышленном секторе экономики Дагестанской СССР. Мы очень благодарны тем, кто тогда стоял у истоков развития рисоводства в Дагестане, потому что сегодня по показателям в области рисоводства регион занимает второе место в Российской Федерации.

После распада Советского Союза площади под рисоводство, которые составляли 45 тыс. га, дошли до 7 га, соответственно урожайность стала сильно ниже. Но в последние годы благодаря Министерству сельского хозяйства РФ и министру Дмитрию Патрушеву, проводится большая работа по развитию сельского хозяйства, идет субсидирование всех направлений отрасли.

Все это связано с требованием выполнения доктрины национальной безопасности. Это касается и продовольственной безопасности нашей республики и Российской Федерации. Поэтому за последние годы и на республиканском, и на федеральном уровнях принят ряд мер.

В реализации инвестиционного проекта применялись самые современные технологии известных мировых компаний в сфере рисопереработки. Его мощность составляет 5 тонн рисовой крупы в час или 40 тонн в смену.