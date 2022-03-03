Высокий уровень доверия к Президенту страны В.В.Путину

ВЦИОМ обнародовал результаты опроса, которые свидетельствуют о высокой поддержке спецоперации в Украине российским обществом — 68 процентов.

Безусловно, это показывает и высокий уровень доверия граждан России к Президенту страны В.В.Путину. Люди чувствуют и понимают, что, принимая такое решение, у главы государства иных вариантов при смертельной опасности для нашей страны не было.

В течение семи лет Запад вскармливал у нас под боком нового Гитлера, натравливал его на Россию, накачивал оружием, из которого расстреливали безоружных жителей Донбасса, посмевших противостоять неофашизму. Россия в соответствии с заключённым с республиками договором начала военную «операцию по принуждению к миру». Последней каплей стало обещание Зеленского вернуть Украине ядерный статус и начать создание атомного оружия. На что Президент России открытым текстом заявил: «Мы не позволим им этого сделать».

Россия не могла спокойно смотреть и ждать, когда под боком страна, нацистское руководство которого под диктовку своих кураторов из США угрожает русскому и российскому населению Донбасса геноцидом, а России ядерным оружием, которое она способна произвести и пустить в ход против России.

Дагестан вместе со всем российским народом поддерживает решение Президента России и миссию Вооруженных Сил России по поддержанию мира в братском государстве.

Абдурахман Манафов, зам.гл. редактора газеты «Вести Агула»