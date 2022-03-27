Высокая активность в вопросах иммунизации позволила избежать социального напряжения

За весь период пандемии COVID-19 борьба с вирусом приобретала разные очертания, однако, по мере изобретения препаратов для вакцинации, вирус медленно, но верно отступает. Высокая активность в вопросах иммунизации позволила избежать того социального напряжения, которое присутствовало в обществе в первые месяцы борьбы с коронавирусом, а также формировать коллективный иммунитет в обществе.

На данный момент многие граждане проходят ревакцинацию. Это обусловлено тем, что количество антител в организме постепенно снижается, и по прошествии определенного времени возникает необходимость в повторной вакцинации.

Рамазанова Хадижат прошла вакцинацию в начале текущего года. Это уберегло ее от осложнений коронавируса. По словам Рамазановой Хадижат, уверенность в том, что ты обладаешь мощной антикоронавирусной защитой, помогает в первую очередь психологически. Тот факт, что ты смог избежать угрозы коронавируса, защитить себя и окружающих от вируса, играет важную роль в современном обществе. Процедура ревакцинации, по словам Хадижат Магомедовны, проходила без последствий и побочных эффектов. Наоборот, повторная вакцинация прошла легче, чем первичная вакцинация. Обе процедуры проходили при применении препарата Гам-Ковид Вак.

Луиза Гусукаева