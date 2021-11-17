Вышла третья серия фильма «Вершины Кавказа»

15 ноября состоялась премьера третьей серии фильма «Вершины Кавказа». Это – документальное кино о людях, их жизни, вероисповедании и взаимоотношениях с представителями других религий.

Первые две серии фильма «Вершины Кавказа» вышли осенью 2020 года на YouTube канале портала «Кавказ Сегодня» и набрали более 6 млн. просмотров. В них рассказывалось об основных монотеистических религиях: христианстве и исламе, были показаны истории жителей регионов Северного Кавказа и тех, кто приехал в этот благодатный край в духовном поиске.

Тем не менее, многонациональный Кавказ вмещает в себя все религии мира. Двух серий не хватило бы, чтобы рассказать о них. Так родилась идея создания продолжения. Съемки третьей серии «Вершины Кавказа» проходили в столице СКФО – городе Пятигорске, также Ессентуках, Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии.

Сквозь личные истории героев фильма и их душевные переживания красной нитью проходит тема истории армяно-григорианский церкви, старообрядчества, молоканства, католичества, иудаизма, буддизма на Северном Кавказе, а также обычаев, традиций и ценностей представителей данных конфессий.

«Такой формат кино очень необходим в современном мире. Ведь молодые жители регионов России зачастую не знают о вероисповедании людей, живущих с ними рядом, и порой могут ненароком оскорбить их, сами того не желая. А основным принципом для достижения межнационального и межэтнического понимания является знание, принятие и уважение религиозно-конфессиональных ценностей и идей представителей других вероисповеданий. С этой целью и создан многосерийный фильм «Вершины Кавказа», — считает руководитель проекта Николай Павлов.

Фильм снят при поддержке Института развития интернета, а также аппарата полномочного представителя Президента Российской Федерации в Северо-Кавказском федеральном округе и информационно-аналитического портала «Кавказ Сегодня».

Премьера состоялась на видеохостинговой платформе YouTube https://www.youtube.com/watch?v=3grkIG-teLE и во всех соцсетях информационно-аналитического портала «Кавказ Сегодня».

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