Выросло число россиян положительно относящихся к вакцинации

Число россиян, сделавших прививку от COVID-19, увеличилось за 9 месяцев на 38 процентов.

Таковы результаты третьей волны опроса, проведенной в декабре АНО «Национальные приоритеты» в рамках проекта стопкоронавирус.рф на площадке VK.

В интернет-опросе приняли участие 1 600 респондентов в возрасте старше 18 лет, территория опроса — вся Россия. Опрос проводился в апреле, июне и декабре текущего года.

В результате исследования выяснилось, что 54% респондентов уже сделали вакцину, доля вакцинированных с июня возросла на 21 п.п, с апреля — на 38 п.п.

Основными мотивами для вакцинации опрошенные назвали желание победить пандемию, страх вновь заболеть и заразить родственников, желание снова жить нормально и вновь ходить на работу, а также страх заболеть, вызванный тяжелым течением COVID-19 у родственников, друзей или знакомых.

Среди невакцинированных основными барьерами стали боязнь побочных явлений, недоверие к вакцине, запрет по медицинским показаниям, наличие антител после болезни и желание подождать, пока не появится больше данных о привитых.

Более половины россиян выступают в целом “за” прививки для детей с согласия родителей. С апреля по декабрь их доля возросла на 2 процентных пункта — с 54% до 56%.

К декабрю россияне больше сталкивались с коронавирусом. Так, почти у половины опрошенных переболели родственники (46%), что на 15 п.п. больше, чем в апреле. 30% указали, что у них переболели близкие друзья (на 6 п.п. больше, чем в апреле)​. 30% отметили, что переболели сами (на 10 п.п. больше, чем в апреле)​.

Более половины респондентов (52%) положительно оценивают действия российских федеральных властей. В целом, оценки действий властей во время эпидемии относительно стабильны, баланс на стороне положительных оценок.​

Действия региональных и муниципальных властей россияне оценивают в равной степени положительно (50%) и отрицательно (50%).

Более половины (57%) опрошенных считают, что Россия справляется с последствиями эпидемии COVID-19 так же, как и другие страны. ​С апреля эта доля увеличилась на 10 п.п.

Также, по мнению респондентов, Россия входит в тройку стран, которые лучше других справляется с эпидемией, наряду с Китаем (Топ-1) и Израилем (Топ-3)​.

В России широко используются двухкомпонентные вакцины «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V»), «ЭпиВакКорона» и «КовиВак», а также однокомпонентная «Спутник Лайт». Вакцинация бесплатна и доступна для любого гражданина России от 18 лет, если нет медицинских противопоказаний. Записаться на прививку можно через портал госуслуг или по телефону 122.

Источник: https://стопкоронавирус.рф/news/20211224-1030.html