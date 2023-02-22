Выражаю поддержку курсу Президента России

«Послание Президента России В.В. Путина Федеральному Собранию затронуло каждого жителя нашей страны и моего родного Агульского района. Я с большим вниманием слушал его по телевизору. Отраженное в Послании повышение пенсий ветеранам Великой Отечественной войны, труженикам тыла, ветеранам труда, пенсионерам – это меры по повышению уровня жизни простых граждан нашей страны.

Для себя я сделал однозначный вывод: В.В. Путин повседневно заботится об улучшении жизни нашего народа. В Послании красной нитью проходят положения и задачи по защите национальных интересов нашей Родины России.

Хочу отметить серьезность озвученных главой государства тезисов. В Послании не было ни одной строки неважной. Я очень горжусь нашим президентом, нашей страной и её людьми. Выражаю поддержку курсу, обозначенному сегодня президентом России», — председатель Совета ветеранов МО «Агульский район» Магомед Омаров.