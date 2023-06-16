Выпускница гимназии № 7 города Каспийска набрала 100 баллов по русскому языку

Выпускница Каспийской гимназии №7 Патимат Нухкадиева принесла школе заветные 100 баллов, заработные на едином государственном экзамене по русскому языку. По ее словам, получить такую высокую оценку именно по этому предмету было довольно — таки легко.

«Я тайно и тихо надеялась, потому что из всех предметов, что я сдаю, большая вероятность получить 100 баллов была по русскому. Но я думала, вряд ли получу их, потому что были задания, которые у меня ранее не получались», — рассказывает выпускница Каспийской гимназии №7 г. Каспийска Патимат Нухкадиева.

Сейчас Патимат с улыбкой на лице вспоминает то утро, когда ей сообщили, что на табеле результатов стояла отметка — 100 баллов.

«Это было рано утром, я попросила посмотреть ответы свою одноклассницу и, когда она позвонила, то и сказала результат. Я удивилась и не поверила, зашла простреть сама. Потом я сообщила маме, она была за меня очень рада!», — продолжила Патимат Нухкадиева.

К самому экзамену девушка готовилась самостоятельно, а также при поддержке школьных преподавателей, которых она по сей день благодарит за время, вложенное в ее образование. Ведь именно они привили ей стремление и любовь к учебе.

«В основном, я занимала со школьными преподавателями на уроках. С Татьяной Борисовной мы решали постоянно КИМы, и дома все свободное время я уделала занятиям», — рассказывает выпускница Каспийской гимназии №7 г. Каспийска.

Стоит подчеркнуть, что Каспийская гимназия славится тем, что ежегодно ее выпускники приносят школе такие результаты. Так, в прошлом году выпускник гимназии стал единственным обладателем 100 баллов по профильной математике во всей Республике. Как отмечает директор школы №7 Магомед Магомедов, уверенность в том, что и в этом текущему году ученики принесут школе такие же результаты, несомненно, присутствовала.

«Я считаю, что это результат нашей общей работы, но в основном — это заслуга ее самой. Она человек, который умеет выражать и отстаивать свое собственное мнение. Всегда настроена на лучшее, целеустремленная, с активной жизненной позиции. И хотелось бы таких выпускников побольше Каспийску», — отзывается о Патимат директор каспийской гимназии №7 Магомед Магомедов.

Сейчас медалистка готовится к поступлению в медицинский университет и ждёт результатов по биологии. Отметим, что результаты других экзаменов превышают отметку 80 баллов.

«Собираюсь в медицинский университет, но все зависит от того, какие результаты будут по всем предметам. Хочу отучиться полностью, но пока не знаю, какая специальность: думаю лечебное дело, либо педиатрия», — рассказывает выпускница Каспийской гимназии №7 г. Каспийска Патимат Нухкадиева.

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