Образование

Выпускники ССУЗов по творческим профессиям при поступлении в ВУЗ смогут получить отсрочку от армии

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Руководитель образовательного центра «Сириус» Елена Шмелёва выступила с предложением о предоставлении выпускникам средне-специальных учебных заведений по творческим профессиям отсрочки от армии при поступлении в вуз. Это необходимо для сохранения и развития навыков талантливых молодых людей, которые могут быть утеряны за время прохождения военной службы. Данную инициативу прокомментировал начальник штаба РО ВВПОД ЮНАРМИЯ РД Джавидин Джамиев. По его словам, отсрочка необходима для полного завершения процесса профессионального обучения, также реализация данной инициативы может способствовать росту числа молодых специалистов творческих профессий.

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