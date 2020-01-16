Выпускники проходят мониторинг

С 14 по 20 января выпускники 11-х классов Агульского района проходят мониторинг, целью которого является выявление подготовленности учащихся к итоговой аттестации.

В компьютерном классе Тпигской СОШ все выпускники района в режиме онлайн ответят на вопросы тестовых заданий по обязательным и выборочным предметам. Мониторинг будет проходить в три этапа. Те, кто не сдаст в первом этапе, будут сдавать во втором, а в третьем этапе примут участие выпускники, не набравшие проходной балл в двух предыдущих этапах.

По результатам мониторинга выявят учащихся, у которых плохо получилось пройти тест по тому или иному предмету, тем самым учителя-предметники смогут сделать своевременые выводы о качестве знаний учащихся, а также выявить основные направления, которые необходимо усилить.

Подобный мониторинг проходит в районе впервые, его проведение обосновано неудовлетворительными оценками на ЕГЭ.

Начальник Отдела образования района М.Д.Гусейнов отметил: «Мониторинг – это возможность, прежде всего для учащихся и родителей, трезво оценить свои возможности и поработать над слабыми сторонами для подготовки к поступлению в выбранный ВУЗ».

По словам одной из выпускниц, участвовавшей в мониторинге, все задания, которые содержались в пробном ЕГЭ, были нетрудными, и каждый учащийся при должной подготовке может получить хороший результат.

Батитай Габибулаева