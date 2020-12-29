Экономика

Выпускники Дагестанского госуниверситета успешно работают в Минэкономразвития РД

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ДГУ и Минэкономразвития РД планируют усилить взаимодействие, в том числе в подготовке и трудоустройстве молодых специалистов. Об этом 28 декабря сообщили на встрече врио министра экономики и территориального развития РД Гаджи Султанова и декана экономического факультета ДГУ Мурада Исаева.

В рамках встречи был отмечен тот факт, что за двухлетний период на работу в министерство было принято тринадцать выпускников ВУЗа. Это следствие, в первую очередь, высокой подготовленности студентов и их ответственного отношения к решению задач.

В рамках мероприятия министр вручил Мураду Исаеву Почётную грамоту.

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