Выплаты первоклассникам из малоимущих семей в 2022 году

Министерство труда и социального развития Дагестана сообщает, что постановлением Правительства Республики Дагестан предусмотрена единовременная денежная выплата в размере 2 318 рублей на детей, поступающих в 1 класс.

Указанная выплата предусмотрена исключительно на первоклассников из малоимущих многодетных семей, среднедушевой доход которых не превышает величину прожиточного минимума, установленного в Республике Дагестан на душу населения, которая на сегодняшний день составляет 12 667 рублей.

Для получения причитающихся средств заявителю необходимо обратиться в управление социальной защиты населения по месту прописки до 1 декабря текущего года и представить следующие документы:

а) заявление (заполняется в управлении);

б) копии свидетельств о рождении детей;

в) справка с места жительства ребенка о совместном его (ребенка) проживании с родителем (усыновителем, опекуном, попечителем), (справка о составе семьи);

г) справка органа социальной защиты населения по месту жительства другого родителя (усыновителя, опекуна, попечителя) о неполучении им единовременной денежной выплаты на ребенка (детей) (при необходимости);

д) справка органа образования о приеме документов на зачисление ребенка в первый класс;

е) копии паспортов или иных документов, удостоверяющих личность родителей (усыновителей, опекунов, попечителей) ребенка (детей);

ж) копии страховых свидетельств государственного пенсионного страхования родителей (усыновителей, опекунов, попечителей) ребенка (детей);

з) документы о трудовой деятельности (выписка из трудовой книжки о последнем месте работы, справка с места работы (службы, учебы) и т.д. (при необходимости);

Сведения о доходах семьи представляются за 3 месяца, предшествующих месяцу подачи заявления.

С учетом изложенного, обращаемся с просьбой к малоимущим многодетным семьям, ребенок которых поступает в первый класс, незамедлительно обратиться в органы соцзащиты и представить все необходимые документы.