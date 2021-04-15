Выплаты на детей с 3 до 7 лет

Повышенный размер считается по трехступенчатой системе. Но выплату получат только те, кто реально в ней нуждается. Теперь учитывается имущественная обеспеченность

семьи. Для определения степени нуждаемости будут проверять доход семьи. В эти сведения будут включены доход от трудовой и предпринимательской деятельности, пенсии,

проценты по вкладам, стипендии, алименты, доходы от сдачи имущества в аренду, а также социальные выплаты.

Выплаты не получит семья, если доход родителей ниже прожиточного минимума, однако они владеют несколькими квартирами или домами, метраж которых превышает 18 кв.м.

на человека в квартире и 40 кв.м. в доме.

Ограничения введены и при владении транспортными средствами. Семья может иметь автомобиль, но для того, чтобы получать при этом пособие, он должен быть мощностью

до 250 л.с. и старше пяти лет. Если родители находятся в разводе, то имущество и доходы второго родителя не будут

учитывать. Введен и так называемый принцип нулевого дохода. Для получения пособия у взрослого члена семьи должно быть поступление средств либо от трудовой деятельности, либо от творческой, предпринимательской деятельности, либо стипендия или пенсия. Если дохода

нет на протяжении 10 месяцев, то должна быть объективная причина этому. Только после этого пособие будет назначено.

Пересчет выплаты произойдет уже с 1 января этого года, но не ранее чем со дня достижения ребенком возраста 3 лет.

При этом ежемесячная выплата в соответствующем размере устанавливается на 12 месяцев с даты обращения.

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