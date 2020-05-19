Выплаты медработникам Агульской ЦРБ произведены в полном объеме

Вот уже около двух месяцев в республике идет активная борьба по устранению инфекции COVID-19. Каждый день растет количество зараженных людей, переполнены все больницы, к сожалению, есть и потери человеческих жизней, в том числе и самих медработников.

Но, несмотря на это медицинские работники каждый день находятся в самом эпицентре, рискуя собой, спасая других, круглосуточно дежуря на своих рабочих местах.

В связи с этим на очередном заседании Оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Дагестана Глава республики Владимир Васильев поддержал инициативу Правительства РД о выделении 534 млн рублей на дополнительные выплаты из республиканского бюджета за особые условия труда и повышенную нагрузку, в том числе сотрудникам скорой медицинской помощи, а также работникам поликлиник, не вошедших ранее в список специалистов, работающих с ковидными больными.

Так, выплаты стимулирующего характера медицинским работникам по республике уже начались.

В Агульском районе, по словам главного врача Рамиса Курбанмагомедова, на сегодняшний день все медицинские работники районной больницы, которые имели непосредственное отношение к больным, получили стимулирующие выплаты из федерального бюджета согласно двум Постановлениям.

В определении размера выплаты учитывается фактически отработанное сотрудником время и региональный коэффициент.

Напомним, что всего на стимулирующие выплаты медработникам из федерального и республиканского бюджетов в апреле-мае 2020 года выделено более 1,6 млрд рублей.

Для получения всей необходимой информации о дополнительных стимулирующих выплатах медицинских работников можно позвонить на горячую линию Минздрава республики 8 (8722) 67-47-41, или на сайте minzdravrd.ru

Батитай Габибулаева