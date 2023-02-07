Выплаты героям России будут назначаться автоматически

Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин заявил: «Герои, которые ценой своей жизни делают все, чтобы наша страна была сильной, благополучной, а также их семьи должны без проволочек, в беззаявительном порядке получать положенные им выплаты».

Депутаты Государственной Думы приняли в первом чтении поправки в законодательство, в соответствии с которыми ежемесячная денежная выплата героям Советского Союза и Российской Федерации, полным кавалерам ордена Славы, героям Социалистического Труда, героям Труда РФ и полным кавалерам ордена Трудовой Славы, а также членам семей погибших и умерших героев будет назначаться автоматически с даты присвоения звания.

Речь идет о героях и членах семьи погибших и умерших героев, у которых право на ЕДВ возникло после 1 января 2023 года.

По действующему законодательству героям и членам их семей, если сами они погибли, для получения выплат нужно обращаться в Фонд пенсионного и социального страхования, куда нужно предоставить заявление и все необходимые подтверждающие документы. В соответствии с поправками, сведения о присвоении звания героев будут направляться в СФР органами, представляющими Президенту РФ лицо к награде. Это должно будет происходить не позднее пяти рабочих дней со дня получения им звания. Если в СФР уже есть платежные реквизиты (например, человек получает пенсию), выплаты будут приходить по ним. В противном случае у героя или его родственников попросят заявление с реквизитами.

Напомним, с 1 февраля 2023 года ежемесячные выплаты увеличились на 11,9 %.

Источник: http://duma.gov.ru/news/56310/