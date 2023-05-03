Выплату 350 тыс. рублей по социальному контракту получила семья участника СВО

Выплату 350 тысяч рублей получила семья участника СВО Магомеда Абдулкахирова из села Верхнее Инхо в рамках проекта «Социальный контракт».

Семье мобилизованного Магомеда Абдулкахирова из села Верхнее Инхо Гумбетовского района оказали государственную помощь в рамках проекта «Социальный контракт», который реализуется в целях улучшения благосостояния граждан. Жена военнослужащего Раисат Мусаева рассказала нашему сетевому изданию о получении госпомощи в рамках указанного проекта.

«После заключения соцконтракта в УСЗН по Гумбетовскому району наша семья получила единовременную выплату в размере 350 тысяч рублей на открытие бизнеса», – сообщила Раисат Мусаева.

Отметим, что глава Гумбетовского района Галип Галипов обозначил вопросы оказания поддержки и помощи участникам специальной военной операции и их семьям среди приоритетов.