Выплата пособия по безработице приостанавливается на срок до одного месяца в случаях:

отказа от двух вариантов подходящей работы;

отказа по истечении месячного периода безработицы от участия в оплачиваемых общественных работах или от направления на обучение органами службы занятости граждан, впервые ищущих работу (ранее не работавших) и при этом не имеющих квалификации, стремящихся возобновить трудовую деятельность после длительного (более одного года) перерыва;

явки безработного на перерегистрацию в состоянии опьянения;

увольнения с последнего места работы (службы) за нарушение трудовой дисциплины и другие виновные действия, а также отчисления гражданина, направленного на обучение органами службы занятости, с места обучения за виновные действия;

нарушения безработным без уважительных причин условий и сроков его перерегистрации в качестве безработного;

самовольного прекращения гражданином обучения по направлению службы занятости.