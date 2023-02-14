Выписавшуюся из больницы маму мобилизованного хасавюртовца навестили депутаты

По поручению главы города Хасавюрта Корголи Корголиева все семьи участников СВО окружены заботой и вниманием. Ежедневно представители муниципалитета, депутаты городского Собрания и волонтеры муниципального штаба #МыВместе выезжают к родным и близким военнослужащих, помогая в решении возникающих проблем.

Так, депутаты Магомед Гойлубиев, Олеся Зубаирова и Магомед Шираев навестили выписавшуюся на днях из больницы мать мобилизованного Бадрудина Магомедова.

Женщине передали продуктовый набор, букет цветов, пожелав скорейшего восстановления после перенесенной операции. Мама бойца рассказала о том, как проходит службу сын, отметив, что командиры характеризуют его только с положительной стороны.