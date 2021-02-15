Выходец из Худига проводит воду односельчанам

Бизнесмен Нариман Курбанмагомедов строит водопровод протяженностью один километр в родном селе. Такой благородный поступок выходец из Худига решил совершить, увидев плачевное состояние, в котором оказываются худигцы каждую зиму. Вода в старом водопроводе с наступлением холодов замерзает, выстраиваются огромные очереди у пары родников, которые не высыхают зимой.

Все расходы на строительство водопровода бизнесмен взял на себя. Работы проводятся, несмотря на сложные зимние условия. Худигцы выражают огромную благодарность Нариману Курбанмагомедову за столь нужную и своевременно оказанную помощь.