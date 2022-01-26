Выделяют статические и динамические разновидности QR-кода

В зависимости от того, в какой области будет применен QR-код, выделяют его статические и динамические разновидности.

Статистические QR-коды содержат константную информацию, которую невозможно изменить после создания кода. Их используют в личных целях.

В случае использования динамического QR-кода, информацию можно обновлять, редактировать и изменять сам тип такого кода уже после его создания. Коды такого вида больше подходят для бизнеса и маркетинговых целей.

В пандемию коронавируса система QR-кодов получила большое развитие. Так, в Евросоюзе введен цифровой паспорт или QR-код о прививании с цифровой подписью для защиты от фальсификации. Аналогичная схема действует и в России, а также во многих других странах по всему миру.

Сфера применения кода периодически расширяется. С недавних пор QR-код необходимо предъявлять при посещении мест массового скопления людей, а также во время путешествий по стране самолетом, железнодорожным транспортом или круизным лайнером. Кроме того, наличие QR-кода проверят при посещении торговых центров, а также в центрах общественного питания.

Главный смысл подобных ограничений заключается в том, чтобы контакты людей друг с другом не привели к новым заражениям.

Важно понимать, что QR-коды вводятся только для посещения тех мест, которые посещаются не по жизненной необходимости, ведь сегодня QR-коды не потребуют при посещении аптек, продуктовых магазинов, магазинов первой необходимости, вовсе нет. QR-коды вводят сегодня для посещения больших кинотеатров, театров, для посещения музеев.

Ношение СИЗ и прохождение вакцинации — те меры, которые избавят мир от нависшей пандемии коронавируса и позволят поскорее избавить человечество от ограничений, связанных с COVID-19.