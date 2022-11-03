Выдающимся деятелям Дагестана будут посвящать памятные чтения

С такой инициативой выступил Председатель Правительства Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов.

«У нас чтения должны быть в отношении всех дагестанцев, которые стояли у руля, и благодаря которым Дагестан стал цветущим краем. Если мы занимаем какие-то должности, находимся на каких-то должностях, должны помнить, что вечного ничего нет. Но пока ты на этой должности находишься, у тебя из 100% времени 90 % должно быть посвящено государству, в тебе должна быть государственность»

Сегодня состоялись первые Абдулбасировские чтения памяти Магомедтагира Меджидовича Абдулбасирова. В скором времени запланировано проведение Мирзабековских чтений памяти Абдуразака Мардановича Мирзабекова.