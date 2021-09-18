Попова Наталья Владимировна — заместитель директора РЦО Минобрнауки РД: «В Дагестане для обеспечения прозрачности выборного процесса создали Центр общественного наблюдения за выборами на базе Общественной палаты Республики Дагестан. Центр, расположен в административном здании «Ростелеком».

18 сентября идёт второй день выборов. Вся информация стекается в ситуационный центр обработки данных, мониторинговая группа обрабатывает полученную информацию с разных УИК республики Дагестан. Вся информация поступает в центр оперативно. Выборы на сегодняшний момент проходят без нарушений».