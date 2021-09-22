Выборы-2021. Подведем итоги

51,68% составила явка на парламентских выборах в России, которые завершились 19 сентября. Лидером гонки стала партия «Единая Россия». По словам руководителя ЦИК Эллы Памфиловой, несмотря на конституционное большинство, партия ухудшила результат 2016 года. Но интересными оказались даже не сами цифры, а то, какие процессы за ними стоят. За пять лет систему удалось изменить почти до неузнаваемости и «синхронизировать» c изменившимися потребностями избирателей. Проголосовать онлайн смогли те, кому неудобно приходить на участки в выходные дни.

За выборами на участках следили 500 тысяч наблюдателей, это почти в два раза больше, чем во время парламентских выборов 2016 года. Сам процесс наблюдения за голосованием тоже изменился. Видеонаблюдение транслировалось в специальные общественные штабы, которые открыли в каждом регионе. Попасть в штабы мог любой желающий. Пользователи активно размещали сообщения на своих страницах и в тематических аккаунтах, вели трансляции с участков, выкладывали фотографии и видео. Все это сделало наблюдение за процессом голосования не открытым и массовым. Выборы отразили новые запросы граждан.

Несколько созывов Госдума РФ оставалась четырёхпартийной. Для того, чтобы получить свое представительство в федеральном парламенте, политическая партия должна пройти пятипроцентный барьер. Система такова: набираешь больше пяти процентов голосов — получаешь право заседать в Госдуме. На этих выборах перейти барьер удалось партии «Новые люди». Нужно отметить, «Новые люди» получали высокие результаты и до последних выборов: в Томске (13 сентября 2020 года) представителей «НЛ» поддержали более 15% избирателей. Тогда же партийцы вошли в состав заксобраний Калужской, Костромской, Новосибирской и Рязанской областей.

Потребность граждан в изменениях отразилась также в местных кампаниях. В нескольких регионах проявили себя партии, набравшие на федеральных выборах менее пяти процентов голосов. Теперь в России 15 партий в органах законодательной власти.

Ход голосования показал, что россияне не просто делали выбор в пользу знакомых лиц и названий партий, они внимательно наблюдали за кандидатами и до голосования. Более осознанное отношение к выборам отразилось и на результатах местных кампаний. С 17 по 19 сентября жители девяти регионов могли проголосовать за кандидатов в губернаторы. Подсчет показал: однозначный выбор граждане сделали уже в первом туре.