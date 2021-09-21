Выборы 2021: Ожидаемый результат

Как и повсеместно в республике, на избирательных участках родного мне Агульского района голосование прошло в праздничной атмосфере с активным участием седых аксакалов и молодёжи, которая исполнила свой гражданский долг, участвуя в политической жизни страны и выражая свое мнение. Впервые голосование проводилось в трехдневный срок — с 17 по 19 сентября.

В эти дни в районе было открыто 19 избирательных участков. На избирательных участках находились наблюдатели, члены комиссий с правом совещательного голоса от политических партий и кандидатов, общественные наблюдатели. Голосование прошло с соблюдением всех санитарных требований, никаких нарушений не отмечено.

В Агульском районе явка избирателей на выборы составила свыше 86%. Избирательную кампанию 2021 в республике можно смело назвать беспрецедентно открытой и прозрачной в рамках установленных норм и требований закона. Присутствие наблюдателей от партий, общественных организаций, видеонаблюдение, как доказала прошедшая выборная кампания, вызывают доверие людей к избирательным комиссиям даже у самых рьяных скептиков из конкурирующих партий.

И, как результат, о чем сообщил председатель Избиркома Дагестана Магомед Дибиров, по предварительных итогам голосования на состоявшихся выборах в Госдуму и парламент республики победу на выборах в обоих случаях одержали представители «Единой России». А явка избирателей составила 84%. Чего и стоило ожидать.

Абдурахман Манафов, зам. гл. редактора «Вести Агула»