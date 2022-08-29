Ввод 13 мостов запланирован до конца текущего года в Дагестане

Об этом сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства Дагестана Джамбулат Салавов в ходе заседания Оперштаба по обеспечению устойчивости развития экономики РД с учетом внешних факторов.

По его словам, в рамках госпрограммы «Развитие территориальных автомобильных дорог республиканского, межмуниципального и местного значения Республики Дагестан», на 2022 год предусмотрены финансовые средства в сумме 14 млрд рублей, в том числе средства федерального бюджета 1,2 млрд рублей.

В рамках указанного финансирования запланировано:

Ввод строительством и реконструкцией – 71,8 км дорог и 13 мостов 412,6 пог. м

Ввод капитальным ремонтом и ремонтом – 647,8 км дорог и 5 мостов 197,6 пог. м.;

Содержание дорог и иные мероприятия – 7,6 тыс. км. дорог.