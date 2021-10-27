Введение QR-кодов – мера упреждающая

Решение Оперативного штаба по противодействию распространению нового коронавируса на территории Республики Дагестан о введении ряда ограничений, в том числе допуска с 28 октября на некоторые объекты и в места проведения мероприятий только по QR-коду, свидетельствующем о вакцинации или перенесенном заболевании, — мера упреждающая и своевременная на фоне увеличения больных COVID-19 по всей России, в частности, хоть и незначительного роста заболеваемости граждан COVID-19 в ряде городов и муниципалитетов Дагестана.

Эта мера, думаю, кого образумит, а кого из «бравирующих» отказников обстоятельства принудят на пользу их же здоровья пройти вакцинацию. Но главное здесь, чтобы к этим мерам со всей серьезностью и требовательно к посетителям относились организаторы мероприятий, собственники, руководители и сотрудники данных площадок. Ведь ношение масок в общественных местах тоже еще никто не отменял. А на вопрос к каждому из нас: «Все ли мы это соблюдаем?» не каждый ответит утвердительно.

Хочется надеяться, что к введению QR-кодов люди постепенно привыкнут и сама ситуация приведет к осознанию всё больше людей к тому, что должны привиться.

Манафов Абдурахман Джалилович, зам.гл. редактора «Вести Агула»