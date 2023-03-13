Вузы Дагестана смогут присоединиться к «Марафону цифровых кафедр»

Мероприятие пройдет с 13 по 31 марта.

Руководители, преподаватели и студенты более ста российских вузов расскажут, как устроены их «цифровые кафедры».

Участие в марафоне будет полезно и вузам, планирующим открыть “цифровую кафедру”, и студентам, желающим получить дополнительную ИТ-профессию, и компаниям которым нужны квалифицированные ИТ-специалисты.

Организаторы: Университет Иннополис при поддержке Минцифры РФ, Министерства науки и высшего образования РФ, национального проекта «Цифровая экономика» и «Социоцентра».

Подключиться к онлайн-трансляции «Марафона цифровых кафедр» может любой желающий.

Проект «Цифровые кафедры» стартовал в апреле 2022 года и реализуется в рамках федерального проекта «Развитие кадрового потенциала ИТ-отрасли» национального проекта «Цифровая экономика».

Источник: t.me/mir_cifri/1181