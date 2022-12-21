Вузы Дагестана получат доступ к ресурсам Национальной платформы открытого образования

В завершение уходящего Года образования в Дагестане Сергей Меликов встретился с ректорами вузов — членов Ассоциации «Национальная платформа «Открытое образование» (НПОО).

Встреча состоялась в Фундаментальной библиотеке МГУ в Москве. Платформа Ассоциации НПОО предоставляет доступ широкой аудитории к разработкам преподавателей совершенно различных областей: от искусственного интеллекта да технологического предпринимательства.

Здесь сосредоточено более 1000 курсов, 170 программ повышения квалификации, а слушатели достигают количества в 10 миллионов. По итогу встречи Сергеем Меликовым, как руководителем Дагестана, и членами Ассоциации подписано соглашение о сотрудничестве, а все вузы Дагестана со студентами и преподавателями получат доступ к уникальным информационным ресурсам и техническим сервисам НПОО.