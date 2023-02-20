Второй Всероссийский форум молодых теологов стартовал по всей России

Организатором мероприятия является Научно-образовательная теологическая ассоциация. Форум проходит на федеральных и региональных площадках на базе университетов и духовных школ НОТА в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Саратове, Краснодаре, Улан-Удэ, Курске, Орле и Туле.

Одной из площадок стал Дагестанский гуманитарный институт. На его базе работает секция «Теология и религиозно-философская мысль». Участие в ней принимают студенты ДГИ, а также из образовательных организаций Орла, Москвы, Краснодара, Тульской области, Калининграда и др. В церемонии открытия Форума, которая прошла на основной площадке РАНХиГС, участие приняли представители Президентской академии, Минобра РФ, Общецерковной аспирантуры и докторантуры. Все выступающие отметили возрастающую роль теологического образования.

Отметим, что по 18 основным научным направлениям форума проходит 14 секционных заседания. Участие принимает более 450 участников – студентов-теологов из 75 образовательных организаций.

Целью форума является – объединить молодых исследователей-теологов традиционных религий России на единой дискуссионной площадке с целью развития межрелигиозного диалога и обмена знаниями.