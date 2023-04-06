Второй тур иммунизации от полиомиелита стартовал в Каякентском районе

Во всех медучреждениях муниципалитета медицинскими работниками проводится вакцинация от полиомиелита. Врач инфекционист Центральной районной больницы Динара Гулиева рассказала о том, как проходит вакцинация.

По словам Динары Гулиевой вакцинация проходит в штатном режиме, родители с пониманием относятся к вакцинации и проявляют заинтересованность в получении прививки их детьми.

«Конечно же на самосознание родителей во многом повлияла проведенная ранее разъяснительная работа, в результате сегодня вторую прививку получили более 30% детей, подлежащих вакцинации», — заявила Д. Гулиева.