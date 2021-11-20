Вакцинация, Общество

Вторая волна вакцинации в Агульском районе

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В Агульском районе для многих закончился первый этап вакцинации, начались второй и третий этапы. Теперь жители района добровольно идут на вакцинацию. После того, как болезнь унесла  столько жизней в Агульском районе, все осознали что привиться намного эффективнее, выгоднее,  полезнее и безопаснее, чем переносить эту болезнь заново.

Сегодня была свидетелем того, что многие агульцы пришли в больницу ревакцинацию. Так как срок первого этапа вакцинации у них закончился. Все они пришли туда добровольно. Они уже не боятся вакцины.  Лучше несколько дней поболеть в лёгкой форме от вакцины, чем подвергать себя риску заражения короновирусом. Люди понимают это и знают, как обезопасить, защитить своих родных и близких от этой заразы.

Если так пойдет дальше, то нам нечего бояться. Коллективная вакцинация защитит нас от этой коварной болезни «COVID-19». Я очень рада за мой народ. Не дай Аллах никому заболеть этой болезнью! Дай Аллах нам всем здоровья, благополучия и мира на Земле!

Нафият Шамсудинова

 

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