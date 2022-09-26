Вторая группа мобилизованных из Казбековского района отбыла в республиканский сборный пункт

В Казбековском районе продолжается работа мобилизационной комиссии по проведению частичной мобилизации. Руководит работой комиссии глава муниципалитета Гаджимурад Мусаев. Перед всеми поставлена задача очень тщательно отнестись к отбору мобилизованных в полном соответствии с критериями, установленными Указом Президента.

С получившими повестки​ и их родственниками проводится разъяснительная работа, организована морально-психологическая поддержка от общественников и духовенства. По итогам работы 25 сентября для отправки в республиканский сборный пункт сформировали​ вторую группу. Перед отправкой необходимые наставления озвучены в ходе небольшого митинга.