Всю жизнь посвятил лечению людей

В течение сорока пяти лет рентген-кабинет Тпигской ЦРБ находился под надежной опекой и надзором Раджаба Курбановича Рамазанова. Первоклассный специалист и словом, и делом помогал людям, будучи на посту в любое время суток.

Раджаб Курбанович говорит, что не мечтал бы о другой профессии, потому что помогать людям столь же ответственно, сколь и почетно.

Неслучайно профессия врача стоит особняком в профессиональном списке. Врач в селе – это еще более широкое понятие. В далекие времена к врачевателям приходили за советом, они не раз выступали третейскими судьями в людских спорах, а все потому, что врачом может стать не каждый. Помимо хорошего образования, широкого набора профессиональных навыков, докторство требует душевного призвания помогать людям.

Он родился в 1940 году в селе Тпиг. Рано потерял отца. Матери пришлось одной растить его и сестру Сакинат.

В 1946 году он пошел в школу села Тпиг. Учеба давалась ему хорошо, в третьем классе получил свою первую похвальную грамоту. Раджаб Курбанович отмечает, что особое влияние на него оказали педагоги. В те годы обычной практикой было перераспределение педагогических кадров из других районов и городов в сельские школы. В школе села Тпиг преподавали русские учителя, которые воспитывали в своих учениках особую тягу к русскому языку и литературе. Знания, полученные в школе, становятся тем фундаментом, на котором формируется личность каждого человека.

Хорошо окончив школу, Раджаб Курбанович поступает в Дагестанский государственный медицинский институт, на лечебный факультет. На этот выбор повлияла мама, Герек Рамазанова. Своими мудрыми советами она убедила сына посвятить жизнь медицине. Студенческие годы были очень увлекательными, несмотря на нехватку литературы. Студенты просиживали в библиотеке, не имея возможности забрать книги домой. Раджаб Курбанович вспоминает, что иногда приходилось засиживаться до позднего вечера. Их преподаватели были настоящими мастерами своего дела, они готовили будущих врачей и профессионально, и психологически, отмечая, что профессиональное становление неотделимо от личностного роста. Это известный профессор СССР Ф.М.Супоницкая, профессор Н.А.Курдюмов, профессор Казамбиева, профессор Р.П.Аскерханов и другие.

Во время обучения он переходит на факультет педиатрии по причине того, что в районе не было квалифицированного педиатра для лечения самых маленьких граждан.

Успешно окончив ДГМИ, затем отправляется на специализацию в город Баку, а затем возвращается в родной Агул.

На тот период в здравоохранении района были большие сложности, не хватало специалистов, население страдало от частых инфекционных, вирусных заболеваний. Основной задачей, которая стояла перед врачами в тот период, было налаживание прививочной работы, которая позволила бы исключить массовые заболевания взрослого населения и детей. В самом начале своей работы Раджаб Курбанович видел, как многие родители отказывались от вакцинации, ему приходилось говорить с каждым из них для исправления ситуации и улучшения эпидемиологических норм в интересах района в целом и каждого человека в отдельности.

Через несколько лет работы педиатром он переквалифицировался на рентгенолога.

Более сорока пяти лет он проработал в этой специализации, помогая пациентам справиться с их недугами.

За годы работы он неоднократно проходил повышение квалификации в лучших медицинских центрах России: Москве, Санкт-Петербурге, Ростове и др.

За свою профессиональную деятельность награжден многочисленными наградами, среди них «Заслуженный врач Дагестана».

Раджаба Курбановича всегда поддерживала его супруга Макай Раджабовна.

Вместе они вырастили пятерых детей, некоторые из них продолжили профессиональную деятельность своего отца. Их сын, Рамазан Раджабович Рамазанов, известный в республике хирург.

Раджаб Курбанович Рамазанов своим профессионализмом и отношением к работе заслужил уважение коллег и пациентов. Он один из аксакалов агульской медицины, который является примером для начинающих врачей.

Алена Магомедова