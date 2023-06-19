Встречу с участниками СВО организовали в Кайтагском районе

В Центре культуры села Маджалис Кайтагского района состоялась встреча с участниками спецоперации Камилем Мустафаевым и Русланом Курбановым, приехавшими домой в краткосрочный отпуск.

В зале, где проходило мероприятие, были оформлены стенды и книжно-иллюстрированные выставки: «Стоят на защите Родины солдаты», «Мы гордимся вами», «ZАНАШИХ», также были выставлены портреты Героев России и военнослужащих из Кайтагского района.

Встретиться с военнослужащими на мероприятие пришли: заместитель главы администрации МР «Кайтагский район» Халитбек Халитбеков, военный комиссар по Кайтагскому и Дахадаевскому районам Умар Саидов, председатель Совета ветеранов войны и труда Зиявутдин Кахруманов, директор районной библиотеки Айшат Абдуразизова, руководители и сотрудники организаций и учреждений муниципалитета.

Камиль Мустафаев уже с первых дней спецоперации отправился на Украину. Отважно сражался на передовой, но в конце декабря 2022 года был ранен, после чего был госпитализирован. Руслан Курбанов также проявил мужество и отвагу на поле боя, получил ранение и прошел лечение в военном госпитале. Капитан, командир танковой роты Руслан награжден медалью Суворова и орденом «За заслуги перед Отечеством II степени.