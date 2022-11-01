Встречи Сергея Меликова с ансамблем «Лезгинка» становятся традиционными

Глава Дагестана неоднократно встречался с ансамблем танца «Лезгинка». Вот и сегодня прошла их очередная теплая встреча, беседа и награждение балетмейстера Нелли Мусаевой орденом «За заслуги перед Республикой Дагестан». Сергей Меликов напомнил, что в начале 2023 года в Махачкале будет сдан дом танца для «Лезгинки», где и пройдет их очередная встреча. Также он поблагодарил руководство ансамбля и участников за участие, которое выражается в их регулярных выступлениях в зоне боевых действий, встречах с раненными в госпиталях.