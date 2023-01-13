Встречая свой профессиональный праздник

День Российской печати ежегодно отмечается 13 января. Дата приурочена к выходу в 1703 году первой российской газеты «Ведомости».

Праздник был официально учрежден постановлением Президиума Верховного Совета РСФСР от 28 декабря 1991 года. Ранее этот день отмечали 5 мая в ознаменование выхода в 1912 году первого номера массовой газеты «Правда».

День Российской печати празднуют не только журналисты печатных изданий, но и теле- и радиокомпаний, а также сетевые СМИ. 13 января является важным днем для всех тех, кто в той или иной степени связан с печатью, чей благородный труд обеспечивает одно из основных прав граждан — право свободы слова.

Агульская районная газета основана 1 декабря 1951 года. Называлась она «Агьуларин колхозчи» (Агульский колхозник) и выходила на лезгинском языке. Первым редактором был назначен (в то время ответственный редактор) Кубаев Ибадула Кубаевич (с. Тпиг).

В июне 1962 г. газета была закрыта, однако 7 мая 1965 г. районная газета вновь была учреждена и называлась она «Сельская новь» и уже выходила на русском языке. Главным редактором решением бюро РК КПСС был назначен Рамазанов Муслим (Абумуслим) Рамазанович (с. Кураг).

20 апреля 1993 г. Агульский районный Совет народных депутатов с 1 января 1993 г. сложил с себя полномочия учредителя районной газеты «Сельская новь». В целях повышения статуса агульской национальной газеты, Президиум Верховного Совета РД постановил учредить совместно с журналистским коллективом редакции республиканскую газету «Вести Агула» («АГЪУЛАРИН ХАБАРАР») на агульском и русском языках.

Первым главным редактором агульской республиканской национальной газеты Указом Госсовета был назначен Манафов Абдурахман Джалилович (с.Хутхул), который проработал в этой должности с 1990 по 2000 г.

Набор и верстку газеты осуществляли ручным способом. При редакции находилась типография, которая получала готовые шрифты из сплава металлов в виде палочек различных размеров. Самый мелкий шрифт (восьмой) назывался петитом, а набор осуществляли обычно десятым шрифтом. На кончике каждой металлической палочки была выбита определенная буква.

Шрифты разбирали по кассам, наборщик знал, где какая лежит. Каждую строчку он собирал по буквам. Когда верстка наполнялась, осторожно вытаскивал строки в металлический уголок. Вот так и набирали материал для газеты. Из набранных материалов делали верстку полосы газеты по макету. Готовую полосу плотно зажимали в рамке, доставляли на печатную машину. Машина в начале вручную, а в последующем автоматически печатала двухполосную газету. Каждый лист бумаги формата А-2 печатник подавал рукой.

В начале 70-х годов типография получила наборную строкоотливную машину «Линотип». Материал для газеты стали набирать на этой машине. Она состояла из клавиатуры, двух элеваторов, котла, четырех магазинов, станины и мотора. Линотипист набирал материалы, нажимая на клавиши. Остальные процессы машина делала сама. В электрокотел опускали металлические чурки из спецсплавов, где они постепенно плавились. В котле был установлен мундштук с отверстиями. На втором обороте поршень, находящийся в котле с расплавленным металлом, давил и металл, выходя из отверстий, попадал на вкладыш, установленный на тисках. На последнем обороте из тисков выходила готовая строка. Далее верстка и печать. После печати разбор и плавка метала в специальных формах.

Такой способ набора, верстки и печати продолжался до 2002 г. В 2002 г. старое оборудование заменила современная оргтехника: компьютеры, сканеры, ризограф и т.д., а в 2008 г. пришел на помощь Интернет. В то время газета выходила в неделю три раза по две полосы, каждая формата А3. Как тогда, так и сейчас, газета освещает события, происходящие в районе и республике, документы государственного значения. В прошлом подписываться на газету можно было только в районе, сегодня — по всей России. У газеты имеется свой официальный сайт.

Во многом благодаря газете «Вести Агула» стало возможным создание агульского алфавита, а в дальнейшем и создание агульской письменности, ее официальное признание одним из 14 письменных коренных языков народов Дагестана. Печаталась поэзия и проза начинающих авторов на родном и русском языках на страницах газеты.

Материалы и выступления в газете посвящаются анализу общественно-политической, экономической и духовной обстановке в районе, республике, обеспечения безопасности, стабильности и согласия в дагестанском обществе с привлечением интеллигенции и духовенства. Публикуются материалы, посвященные оздоровлению экономической ситуации, борьбе с коррупцией и взяточничеством, обеспечению общественной безопасности, пропаганде положительного опыта работы.

Информационно обеспечиваются конкретные шаги исполнительной власти в различных сферах общественной жизни в целях эффективного проведения, административной реформы и информационном сопровождении приоритетных национальных проектов в районе.

В разное время творческий коллектив газеты возглавляли: Кубаев Ибадула К. (с.Тпиг), Вели Магомедов, Казиханов, Зиядханов (лезгины), Рамазанов Абумуслим Р. (с. Кураг), Гусейнов Нажмудин (с. Буршаг), Камалов Ахмед (с. Бедюк), Рамазанов Карбуц (с. Буркихан), Манафов Абдулбари (с. Хутхул), Шерифов Рамазан (с. Буркихан), Курбанов Гаджимурад (с.Буркихан), Манафов Абдурахман (с.Хутхул), Гаджирамазанов Шамиль (с. Рича), Мирзоев Омар (с. Тпиг).

С праздником, коллеги!

Камиль Мирзоев, руководитель республиканской газеты «Вести Агула» («АГЪУЛАРИН ХАБАРАР»)