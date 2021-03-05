Встреча в рамках темы «ДАССР: история и современность» прошла в ДГТУ города Дербента

В честь 100-летия ДАССР в городе Дербенте прошёл круглый стол с участием студентов и преподавателей. Тема встречи «ДАССР: история и современность». Завкафедрой ЕГОиСД Сабина Исмаилова отметила, что та дата, которую республика отмечает в текущем году — значима и отражает важные вехи восстановления, развития и формирования нашей республики.

В процессе выступления она коснулась некоторых этапов, особенно этапа промышленного развития с поддержкой РСФСР.

Доклады к круглому столу подготовили и старший преподаватель университета Барият Гаджиева, и студенты.