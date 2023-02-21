Встреча с участниками СВО прошла в Новолакской СОШ №1

Накануне празднования Дня защитника Отечества в МКОУ «Новолакская СОШ №1» Новолакского района прошёл фестиваль военно-патриотической песни. В фестивале приняли участие учащиеся школы 1-11 классов.

В качестве приглашённых гостей на мероприятии присутствовали: участники СВО – выпускники школы Гаджимурад Магомедов и Шамиль Баймурадов, Народный артист РД Шамсудин Капланов, директор школы Руслан Магомедов, методист УО Джамиля Мусиева.

Начался фестиваль под звуки гимна Российской Федерации. Участники исполняли известные песни военных лет, патриотические песни послевоенной эпохи, читали стихи про подвиги соотечественников-интернационалистов, про патриотизм, проявленный в 1999 году, не могли не отметить о героизме российских воинов в связи со спецоперацией по защите Донбасса.

Каждого участника зрители сопровождали аплодисментами. О патриотизме и воинской славе присутствующим рассказали участники СВО: о нелегкой воинской службе, о братстве и взаимопомощи на фронте.